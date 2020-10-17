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В Челябинской области за сутки подтверждено 113 новых случаев ковида

Общество
Сегодня, 11:35
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 113 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичных показателей предыдущих дней (было 109, 107, 103, 97 и 95). Число выздоровевших больше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро субботы, 17 октября, в регионе подтвержден 18 тысяч 404 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 127 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что больше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 48 человек. За весь период пандемии ковид победили 14 тысяч 12 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 565 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 141 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 424 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались одна женщина и четверо мужчин. У одного причиной смерти стала ковидная пневмония, у остальных - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 785 пациентов с подтвержденным Covid-19, выше показателя предыдущего дня (накануне было 3 тысячи 804). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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