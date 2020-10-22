В Челябинской области за сутки подтверждено 123 новых случая ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 123 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 118). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро четверга, 22 октября, в регионе подтверждено 18 тысяч 975 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 42 выздоровевших пациента с коронавирусом, что меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 98 человек. За весь период пандемии ковид победили 14 тысяч 409 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 588 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 146 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 442 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались двое мужчин. У обоих причиной смерти стали иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 936 пациентов с подтвержденным Covid-19, что чуть ниже показателя предыдущего дня (накануне было 3 тысячи 857). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 13 муниципалитетах: Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Миассе, Троицке, Усть-Катаве, Южноуральске, Еткульском, Коркинском, Красноармейском, Кунашакском, Саткинском, Сосновском районах.