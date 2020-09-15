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В Челябинской области за сутки подтверждено 77 новых случаев ковида

Общество
Сегодня, 11:29
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 77 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 73). Число выздоровевших за сутки в шесть раз меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро вторника, 15 сентября, в регионе подтверждено 15 тысяч 532 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 12 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выздоровело 47 инфицированных. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 12 тысяч 198 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 429 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 112 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 317 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано пять смертельных случаев в Челябинске – скончались трое мужчин и две женщины. У одного причиной смерти стала ковидная пневмония, у остальных – сопутствующие заболевания.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона продолжает расти. На сегодня в больницах получает лечение 2 тысячи 863 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне было 2 тысячи 803). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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