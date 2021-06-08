В Челябинской области за сутки подтверждено 84 новых случая ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 84 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что меньше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее выявлено 85 инфицированных). С начала пандемии зарегистрировано 63 тысячи 716 случаев ковида в регионе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 120 заболевших ковидом (днем ранее – 121). С начала пандемии 58 тысяч 383 инфицированных коронавирусной инфекцией пациента сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть семичеловек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло пять человек). У всех причина смерти – ковидная пневмония.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 904 жителей. Из них одна тысяча 689 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 215 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 387 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 430 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.