В Челябинской области за сутки подтверждено 89 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 89 новых инфицированных, что аналогично показателю предшествующего дня. С начала пандемии зарегистрировано 62 тысячи 247 случаев коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 94 человека (днем ранее – 95). С начала пандемии 56 тысяч 718 инфицированных сумели справиться с болезнью.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть восьми человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее семь человек). Причиной смерти семи человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 778 жителей. Из них одна тысяча 570 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 208 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 709 жителей с подтвержденной, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 722 пациента с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.