В Челябинской области за сутки подтверждено 90 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 90 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичных показателей на текущей неделе (было 89, 85, 83 и 79 соответственно в понедельник, вторник, среду, четверг). Число выздоровевших за сутки почти в семь раз меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро пятницы, второго октября, в регионе подтверждено 16 тысяч 919 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 12 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что значительно меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 84 человека. За весь период пандемии ковид победили 12 тысяч 910 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 487 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 127 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 360 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались четверо женщин. У троих причиной смерти стала ковидная пневмония, у одной - иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

Список пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона за сутки пополнился еще 73 фамилиями. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 475 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 402). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Миассе, Троицке, Варненском, Еткульском, Коркинском, Красноармейском, Нагайбакском, Нязепетровском, Саткинском, Сосновском, Увельском, Уйском и Чебаркульском районах.