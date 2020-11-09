В Челябинской области за сутки подтверждено уже 189 случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 189 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 186). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Суточное число случаев ковида в регионе растет уже в течение 15 дней - поднялось со 133 до 189.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро девятого ноября подтверждено 21 тысяча 883 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 48 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 25 человек. За весь период пандемии ковид победили 15 тысяч 691 пациент.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 698 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 197 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 501 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение пять тысяч 452 пациента с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 5 тысяч 317, неделю назад – 4 тысячи 722). За сутки на госпитальных базах добавилось 135 пациентов, за неделю - 730. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.