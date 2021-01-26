В Челябинской области за сутки пять классов одной школы отправили на карантин по ОРВИ

В Челябинской области за сутки пять классов одной школы отправили на карантин по ОРВИ

В Челябинской области за прошедшие сутки пять классов одной школы отправили на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, по состоянию на 26 января на карантине по ОРВИ находятся 26 классов из 17 школ области (накануне – 21 класс из 16 школ). За прошедшие сутки на дистанционное обучение отправлено пять классов. Всего в образовательных учреждениях региона сформировано почти 20 тысяч классов.

В детских садах ситуация по ОРВИ более благополучная. На сегодня ни одна группа в дошкольных учреждениях не закрыта на карантин.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшие сутки подтверждено пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, накануне было зарегистрировано шесть случаев инфицирования. «Один класс школы № 44 имени С. Ф. Бароненко города Копейска остается на изоляции как контактный с больным COVID-19», - сообщили в минобрнауки.

Кроме того, в четырех детских садах Челябинска по предписанию Роспотребнадзора на изоляции как контактные с больным COVID-19 находятся четыре группы.

За сутки вновь выросло число педагогов школ, которые находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+. На сегодня 912 педагогов школ находятся на больничном, - накануне - 902 учителя. Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как неблагополучная, но не эпидемическая. Отмечался рост заболевших ОРВИ среди трудоспособного населения.