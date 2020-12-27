В Карталах из-за коммунальной аварии без отопления остались более семи тысяч человек

В Челябинской области за сутки скончалось 14 пациентов с ковидом из восьми муниципалитетов

В Челябинске наградили тех, кто «растопил» челябинский лед и сердца зрителей

В Челябинской области за сутки скончалось 14 пациентов с ковидом из восьми муниципалитетов

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 14 случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У девяти человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у пяти – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались десять мужчин и четверо женщин из Златоустовского, Копейского, Магнитогорского и Челябинского городских округов, а также Еткульского, Каслинского, Красноармейского и Октябрьского муниципальных районов. Возраст умерших от 58 до 84 лет. С начала пандемии умерло 1242 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии умерли 58-летний мужчина из Еткульского района, 60-летний мужчина из Каслинского района, 78-летний мужчина из Копейска, 67-летний и 77-летний мужчины из Магнитогорска и четверо жителей Челябинска – трое мужчин в возрасте 67, 80 и 84 года и 64-летняя женщина.

Кроме того, в Челябинске скончалась 82-летняяя женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной её смерти стали инфаркт и гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца.

В Магнитогорске также зарегистрирована смерть 83-летнего мужчины. Причина - пневмосклероз, атеросклероз аорты, коронарных артерий, а ковид был сопутствующим заболеванием.

В Златоусте умер 60-летний мужчина. Причина - алкогольный цирроз печени, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий.

В Красноармейском районе скончалась 69-летняя женщина с коронавирусом. Причина - атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь.

В Октябрьском районе зарегистрирована смерть 81-летней женщины. Причина - сахарный диабет, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, ковид сопутствующий.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни одной тысячи 242 пациентов в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 507 человек умерли от ковидной пневмонии, 735 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, всего с начала пандемии в России скончалось 54 тысячи 778 пациентов с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки подтверждено 552 летальных случая (накануне – 567).