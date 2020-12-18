В Копейске и Пластовском районе изолировали пять классов как контактных по ковиду

В Челябинской области за сутки скончалось 17 пациентов с ковидом из шести муниципалитетов

В Челябинской области за сутки скончалось 17 пациентов с ковидом из шести муниципалитетов

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 17 случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У десяти человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у семи– иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались десять мужчин и семь женщин из Копейского, Магнитогорского и Челябинского городских округов, а также Увельского, Пластовского и Саткинского муниципальных районов. Возраст умерших от 41 до 84 лет. С начала пандемии умерло 1124 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии 61-летняя женщина из Увельского района, 74-летняяя женщина из Копейска, 81-летняя женщина из Пластовского района, 67-летняя женщина и 82-летний мужчина из Магнитогорска и четверо жителей Челябинска – двое мужчин в возрасте 72 и 78 лет и двое женщин в возрасте 84 и 84 лет.

Кроме того, в Челябинске скончались еще четверо жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 46-летнего мужчины стали ВИЧ с проявлением множественных инфекций, 52-летнего мужчины - гипертоническая болезнь и постинфарктный кардиосклероз, 67-летнего мужчины - гипертоническая болезнь и хронический пиелонефрит и 80-летнего мужчины - гипертоническая болезнь и сахарный диабет.

В Увельском районе умер 41-летний мужчина. Причина - хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность, ковид сопутствующий.

В Копейске скончалась 63-летняя женщина. Причина - атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь и вновь ковид был сопутствующим заболеванием.

В Саткинском районе зарегистрирована смерть 72-летнего мужчины с подтвержденным коронавирусом. Причина смерти - обширный инфаркт, стенозирующий атеросклероз.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни одной тысячи 124 пациентов в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 434 человека умерли от ковидной пневмонии, 690 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, всего с начала пандемии в России скончалось 49 тысяч 762 пациента с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки подтверждено 611 летальных случаев (накануне – 587).

В УрФО зарегистрировано три тысячи 516 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – две тысячи 826. В Свердловской области – 1295, в Ханты-Мансийском автономном округе – 489, в Челябинской области – 434 (всего умерло 1124 пациентов с ковидом), в Ямало-Ненецком автономном округе – 300, в Тюменской области – 175, в Курганской – 133.