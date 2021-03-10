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В Челябинской области за сутки умерло 10 человек с ковидом

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В Челябинской области за сутки умерло 10 человек с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки скончалось десять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них причиной смерти шести человек стала ковидная пневмония, трех человек - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего в регионе зарегистрировано две тысячи 150 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 66 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 84 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 145 новых случаев коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 149).

Всего за время пандемии подтверждено 53 тысячи 768 случая коронавирусной инфекции.

Накануне 160 человек выздоровели и выписаны из больниц (днем ранее – 162). Всего с начала пандемии 46 тысяч 447 жителей победили коронавирусную инфекцию.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение пять тысяч 128 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было пять тысяч 153).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.