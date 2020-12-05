В Челябинской области за сутки умерло 12 пациентов с коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло 12 пациентов с коронавирусом.
Непосредственно от COVID-19 скончались три человека: 52-летний мужчина и две женщины в возрасте 55-ти и 73-х лет.
У остальных девяти скончавшихся южноуральцев ковид был сопутствующим заболеванием.
Пациентка 76-ти лет страдала сахарным диабетом и атеросклерозом коронарных артерий; 66-летний мужчина - хронической обструктивной болезнью легких и диффузным пневмосклерозом; 75-летний пациент – ишемической кардиомиопатией и мелкоочаговым кардиосклерозом.
Также в числе умерших за последние сутки – 60-летняя женщина и 73-летний мужчина (у обоих был сахарный диабет, диабетическая макро- и микроангиопатия); 82-летняя женщина (сахарный диабет, гипертоническая болезнь); 58-летний мужчина (сахарный диабет, лёгочно-сердечная недостаточность); 82-летний мужчина (ишемическая кардиомиопатия, кардиосклероз) и женщина 65-ти лет (ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз аорты).
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области, южноуральцы с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.
Пациенты без клинических проявлений и граждане, не входящие в группы риска, лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.
Специалисты регионального Роспотребнадзора отрабатывают и фиксируют – по обращениям на горячую линию - контакты всех пациентов.