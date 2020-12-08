В Челябинской области за сутки умерло 13 пациентов с ковидом из шести муниципалитетов

Ей больше ста лет: ММК приглашает к виртуальному знакомству с паровой машиной

В Челябинской области еще одну школу полностью закрыли на карантин по ОРВИ

В Челябинской области за сутки умерло 13 пациентов с ковидом из шести муниципалитетов

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У восьми человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у пяти – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались 10 мужчин и трое женщин из Челябинского, Магнитогорского, Копейского городских округов, а также Еткульского, Кизильского и Коркинского муниципальных районов. Возраст умерших от 60 до 87 лет. С начала пандемии умерло 980 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии скончались 72-летний мужчина из Коркинского района, 84-летняя женщина из Еткульского района, 61-летний мужчина и 79-летняя женщина из Копейска и четверо жителей из Челябинска –женщина в возрасте 87 лет и мужчины в возрасте 60,61 и 67 лет.

Кроме того, в Магнитогорске скончались четверо жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 65-летнего мужчины стали хронический бронхит, очаговый пневмосклероз, 73-летнего мужчины - хронический бронхит, атеросклероз аорты, коронарных артерий, 75-летнего мужчины - сахарный диабет и мелкоочаговый кардиосклероз, 78-летнего мужчины - хроническая обструктивная болезнь лёгких, гипертоническая болезнь.

В Кизильском районе умер 84-летний мужчина, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция. Причина смерти – сахарный диабет и атеросклероз аорты, коронарных артерий.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 980 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 349 человек умерли от ковидной пневмонии, 631 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, всего с начала пандемии в России скончалось 44 тысячи 159 пациентов с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки подтверждено 562 летальных случаев.

В УрФО зарегистрировано три тысячи 101 случай смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – две тысячи 470. В Свердловской области – 1133, в Ханты-Мансийском автономном округе – 447, в Челябинской области – 349 (всего умерло 980 пациентов с ковидом), в Ямало-Ненецком автономном округе – 278, в Тюменской области – 144, в Курганской – 119.