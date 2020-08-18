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В Челябинской области за сутки умерло четыре человека с коронавирусом

Общество
Сегодня, 12:02
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Автор: 
Инна Шемаева

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв пандемии достигло 315 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, у всех умерших диагноз «ковид» был сопутствующим заболеванием.

Самой молодой жительнице Южного Урала было 57 лет. Медики у нее также диагностировали сахарный диабет и ретинопатию.

Также скончался 70-летний мужчина. Помимо «ковида» у него были обнаружены хроническая обструктивная болезнь легких и гипертрофия миокарда.

У 90-летней пациентки был хронический пиелонефрит. Также умерла женщина с сахарным диабетом и хронической почечной недостаточностью.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний.

Южноуральцев также просят не забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку, проветривать и дезинфицировать помещения. А при первых признаках недомогания - обращаться к врачу.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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