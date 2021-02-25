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В Челябинской области за сутки умерло десять пациентов с коронавирусом

В Челябинской области за сутки умерло десять пациентов с коронавирусом: от COVID-19 - семь человек, от других причин - три.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, за последние сутки в области подтверждено 211 новых случаев заболевания ковидом. В числе вновь заболевших - один школьник.

В настоящее время число больных коронавирусом южноуральцев составляет 5 445 человек.

По данным министерства здравоохранения Челябинской области, за минувшие сутки были выписаны 226 пациентов, переболевших ковидом. Всего с начала пандемии выздоровели и покинули стены медицинских учреждений 44034 южноуральца.

За время пандемии методами ИФА и ПЦР проведено 1 591 242 исследования на COVID-19. За прошедшие сутки в Челябинской области сделано 3029 теста.