ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области за сутки умерло два пациента с коронавирусом

Общество
Сегодня, 12:01
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано два случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – в Миассе и в Карталинском районе.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за сутки скончалось двое мужчин в возрасте 69 лет (в Карталах, заразился после контакта с больным) и 73 года (в Миасссе). Причиной смерти у обоих стала ковидная пневмония.

В Карталинском района на сегодня зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции у жителей от 30 до 68 лет. Один пациент в тяжелом состоянии.

В Миассе с начала пандемии умерло шесть пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в городском округе подтверждено 260 случаев коронавирусной инфекции (плюс 16).

С начала пандемии в Магнитогорске умерло уже 12 пациентов с коронавирусом. На сегодня в городе подтверждено 793 случай коронависруной инфекции (плюс 22 за сутки).

В Челябинске и Златоусте зафиксировано по 10 смертельных случаев. При этом в областном центре подтверждено наибольшее число случаев коронавируса в регионе – 1040 (плюс 27 за сутки). В Златоусте – 489 случаев (плюс 12 за сутки).

В Брединском и Октябрьском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей. В Брединском районе на сегодня подтверждено 21 случай коронавирусной инфекции, в Октябрьском – 14.

В Ашинском районе, Верхнеуральском районе, Троицке, Катав-Ивановском районе, Трехгорном, Пласте зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом

Всего в Ашинском районе подтверждено 63 случая коронавируса (плюс 9 за сутки), в Верхнеуральском районе – 54 (плюс три), в Троицком городском округе - 43, в Троицком районе – 10, в Катав-Ивановском районе - 28 случаев, в Трехгорном – 11, Пласте – пять.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 47 южноуральцев, в том числе 21 человек умер от ковидной пневмонии, 26 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро четвертого июня в России скончалось 5215 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 119 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 49 (в том числе 23 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 33, в Ханты-Мансийском автономном округе - 18, в Ямало-Ненецком автономном округе – 11, в Тюменской области - восемь.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:51
В Челябинской области растет число зараженных коронавирусом
Общество
Сегодня, 11:24
В Магнитогорске растет число тяжелых больных с коронавирусом
Происшествия
Сегодня, 10:25
Житель Верхнего Уфалея оштрафован за фейк о смерти женщины от коронавируса
Общество
Сегодня, 10:13
Лишь каждый десятый челябинец не соблюдает масочный режим
Сегодня, 10:43
Челябинский Дом архитектора станет местом рождения городских инициатив и проектов
Сегодня, 10:13
Лишь каждый десятый челябинец не соблюдает масочный режим
Сегодня, 00:06
Жители аварийных домов Кыштыма начали получать квартиры в новостройках
Вчера, 12:34
Магнитогорск вновь возглавил антирейтинг по числу умерших пациентов с коронавирусом
Вчера, 11:44
В Челябинской области число новых случаев коронавируса пока превышает число выздоровевших за сутки
Вчера, 10:45
В Челябинске начался второй этап опрессовки
02.06.20 21:31
Нуждающиеся южноуральцы получают продуктовые наборы от Благотворительного фонда РМК
02.06.20 19:20
Коронавирус проникает в структуры власти Челябинской области
02.06.20 17:43
В Магнитогорске закрыты на карантин несколько медучреждений
02.06.20 16:13
Все подземные ларьки на площади Революции Челябинска демонтируют до конца июня
Культура
Сегодня, 11:40
С добрым утром, Урал!
Для вас поют Алина Духно и Иван Кабанов
Общество
Сегодня, 11:51
В Челябинской области растет число зараженных коронавирусом
Новости
Сегодня, 11:13
Федерация
Белорусский лидер отправил правительство в отставку
Сегодня, 11:08
Экономика
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
Сегодня, 11:03
Общество
Кандидатом в Совет судей РФ выдвинут председатель Челябинского областного суда
Сегодня, 10:25
Происшествия
Житель Верхнего Уфалея оштрафован за фейк о смерти женщины от коронавируса
Сегодня, 10:13
Общество
Лишь каждый десятый челябинец не соблюдает масочный режим
Материалы рубрики
Сегодня, 11:03
Общество
Кандидатом в Совет судей РФ выдвинут председатель Челябинского областного суда
Сегодня, 10:13
Общество
Лишь каждый десятый челябинец не соблюдает масочный режим
Сегодня, 00:06
Общество
Жители аварийных домов Кыштыма начали получать квартиры в новостройках
02.06.20 15:36
Общество
Региональный Ростехнадзор в два раза быстрее стал проводить техосмотр и сверку номеров
02.06.20 12:17
Общество
Дом культуры в Аргаяше закрыли на карантин
Теги
коронавирус
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика