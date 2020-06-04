В Челябинской области за сутки умерло два пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано два случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – в Миассе и в Карталинском районе.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за сутки скончалось двое мужчин в возрасте 69 лет (в Карталах, заразился после контакта с больным) и 73 года (в Миасссе). Причиной смерти у обоих стала ковидная пневмония.

В Карталинском района на сегодня зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции у жителей от 30 до 68 лет. Один пациент в тяжелом состоянии.

В Миассе с начала пандемии умерло шесть пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в городском округе подтверждено 260 случаев коронавирусной инфекции (плюс 16).

С начала пандемии в Магнитогорске умерло уже 12 пациентов с коронавирусом. На сегодня в городе подтверждено 793 случай коронависруной инфекции (плюс 22 за сутки).

В Челябинске и Златоусте зафиксировано по 10 смертельных случаев. При этом в областном центре подтверждено наибольшее число случаев коронавируса в регионе – 1040 (плюс 27 за сутки). В Златоусте – 489 случаев (плюс 12 за сутки).

В Брединском и Октябрьском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей. В Брединском районе на сегодня подтверждено 21 случай коронавирусной инфекции, в Октябрьском – 14.

В Ашинском районе, Верхнеуральском районе, Троицке, Катав-Ивановском районе, Трехгорном, Пласте зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом

Всего в Ашинском районе подтверждено 63 случая коронавируса (плюс 9 за сутки), в Верхнеуральском районе – 54 (плюс три), в Троицком городском округе - 43, в Троицком районе – 10, в Катав-Ивановском районе - 28 случаев, в Трехгорном – 11, Пласте – пять.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 47 южноуральцев, в том числе 21 человек умер от ковидной пневмонии, 26 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро четвертого июня в России скончалось 5215 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 119 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 49 (в том числе 23 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 33, в Ханты-Мансийском автономном округе - 18, в Ямало-Ненецком автономном округе – 11, в Тюменской области - восемь.