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В Челябинской области за сутки умерло два пациента с ковидом из Челябинска и Южноуральска

Общество
Сегодня, 14:18
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано два случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались двое мужчин из Челябинска и Южноуральска. С начала пандемии умерло 588 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Челябинске скончался 68-летний мужчина, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция. Причина - хронический лимфолейкоз и легочно-сердечная недостаточность.

В Южноуральске зарегистрирован смерть 65-летнего мужчины. Причина - ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 588 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 146 человек умер от ковидной пневмонии, 442 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 22 октября в России скончалось 25 тысячи 242 пациента с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 290 умерших). В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 774 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 332. В Челябинской области умерли 588 жителей с коронавирусом (146 - от ковида), в Свердловской области – 728, в Ханты-Мансийском автономном округе – 219, в Ямало-Ненецком автономном округе – 114, в Курганской – 69, в Тюменской области – 56.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
коронавирус
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