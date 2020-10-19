ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области за сутки вновь умерло семь пациентов с ковидом

Общество
Сегодня, 13:15
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано семь случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Это аналогично показателю предыдущего дня, когда был установлен новый антирекорд по суточному числу умерших. Скончались пятеро женщин и двое мужчин из Челябинска, Златоуста, Чебаркуля, Сатки и Кунашакского района. С начала пандемии умерло 579 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, у троих женщин коронавирус стал непосредственной причиной смерти, у остальных – сопутствующим заболеванием.

От ковидной пневмонии скончались 71-летняя жительница Чебаркуля, 72-летняя жительница Челябинска и 77-летняя жительница Златоуста.

Кроме того, в Челябинске скончалось двое пациентов с подтвержденным коронавирусом. Причиной смерти 74-летней женщины стали острый инфаркт миокарда и гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, 84-летнего мужчины - сахарный диабет с нарушением центрального кровообращения, атеросклероз коронарных артерий.

В Сатке умер 64-летний мужчина, у которого был подтвержден коронавирус. Причина смерти - атеросклероз коронарных артерий и гипертоническая болезнь.

В Кунашакском районе зарегистрирован смерть 73-летней женщины. Причина - острый инфаркт миокарда, атеросклероз коронарных сосудов, ковид был сопутствующим.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 579 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 145 человек умер от ковидной пневмонии, 434 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 19 октября в России скончалось 24 тысячи 187 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 700 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 266. В Челябинской области умерли 579 жителей с коронавирусом (145 - от ковида), в Свердловской области – 692, в Ханты-Мансийском автономном округе – 212, в Ямало-Ненецком автономном округе – 106, в Курганской – 60, в Тюменской области – 51.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 12:32
В Челябинской области намерены продлить режим превентивной изоляции для соцучреждений
Общество
Сегодня, 11:40
В Челябинске закрывают магазины из-за несоблюдения масочного режима
Общество
Сегодня, 11:32
В Челябинской области за сутки подтверждено 107 новых случаев ковида
Общество
Сегодня, 10:04
На базе по долечиванию пациентов с ковидом в Розинской больнице отопление появилось через неделю после открытия
Сегодня, 12:21
Готовность Челябинска к отопительному сезону проверяет Уральский Ростехнадзор
Сегодня, 11:40
В Челябинске закрывают магазины из-за несоблюдения масочного режима
Сегодня, 11:32
В Челябинской области за сутки подтверждено 107 новых случаев ковида
Сегодня, 11:28
Кинотеатр имени Пушкина и Дом офицеров в Челябинске украсит архитектурно-художественная подсветка
Сегодня, 11:15
В Челябинске скончался известный спортивный комментатор
Сегодня, 10:46
Вице-мэр Магнитогорска покинул занимаемый пост
Сегодня, 10:04
На базе по долечиванию пациентов с ковидом в Розинской больнице отопление появилось через неделю после открытия
Сегодня, 09:36
Работающие южноуральцы старше 65 лет смогут продлить больничные до первого ноября
Сегодня, 09:25
Челябинская область получила дополнительные средства на выплаты сотрудникам соцучреждений
Вчера, 12:11
Коронавирус унес жизнь доктора медицинских наук, почетного жителя Челябинска
Среда обитания
Сегодня, 11:36
За гранью добра и зла
В Челябинске продолжаются споры о застройке в городском бору
Общество
Сегодня, 12:32
В Челябинской области намерены продлить режим превентивной изоляции для соцучреждений
Новости
Сегодня, 13:59
Общество
Челябинский театр кукол запускает «Соломенного жаворонка» в сеть
Сегодня, 13:16
Происшествия
В Красноармейском районе в аварии погибли три человека
Сегодня, 13:13
Происшествия
Охраннику убившему инструктора по дайвингу предъявлено обвинение
Сегодня, 13:11
Экономика
Предпринимателям Челябинска дали сто миллионов рублей на зарплату сотрудникам
Сегодня, 13:05
Общество
«Ростелеком» помогает своим клиентам держать «вирусный удар» с помощью цифровых решений
Материалы рубрики
Сегодня, 13:59
Общество
Челябинский театр кукол запускает «Соломенного жаворонка» в сеть
Сегодня, 13:05
Общество
«Ростелеком» помогает своим клиентам держать «вирусный удар» с помощью цифровых решений
Сегодня, 12:42
Общество
Версия жителей Копейска, что на полигоне ТБО возгорание, не подтвердилась
Сегодня, 12:21
Общество
Готовность Челябинска к отопительному сезону проверяет Уральский Ростехнадзор
Сегодня, 11:28
Общество
Кинотеатр имени Пушкина и Дом офицеров в Челябинске украсит архитектурно-художественная подсветка
Теги
коронавирус
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика