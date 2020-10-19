В Челябинской области за сутки вновь умерло семь пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано семь случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Это аналогично показателю предыдущего дня, когда был установлен новый антирекорд по суточному числу умерших. Скончались пятеро женщин и двое мужчин из Челябинска, Златоуста, Чебаркуля, Сатки и Кунашакского района. С начала пандемии умерло 579 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, у троих женщин коронавирус стал непосредственной причиной смерти, у остальных – сопутствующим заболеванием.

От ковидной пневмонии скончались 71-летняя жительница Чебаркуля, 72-летняя жительница Челябинска и 77-летняя жительница Златоуста.

Кроме того, в Челябинске скончалось двое пациентов с подтвержденным коронавирусом. Причиной смерти 74-летней женщины стали острый инфаркт миокарда и гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, 84-летнего мужчины - сахарный диабет с нарушением центрального кровообращения, атеросклероз коронарных артерий.

В Сатке умер 64-летний мужчина, у которого был подтвержден коронавирус. Причина смерти - атеросклероз коронарных артерий и гипертоническая болезнь.

В Кунашакском районе зарегистрирован смерть 73-летней женщины. Причина - острый инфаркт миокарда, атеросклероз коронарных сосудов, ковид был сопутствующим.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 579 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 145 человек умер от ковидной пневмонии, 434 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 19 октября в России скончалось 24 тысячи 187 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 700 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 266. В Челябинской области умерли 579 жителей с коронавирусом (145 - от ковида), в Свердловской области – 692, в Ханты-Мансийском автономном округе – 212, в Ямало-Ненецком автономном округе – 106, в Курганской – 60, в Тюменской области – 51.