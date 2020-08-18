В Челябинской области за сутки выписали в семь раз больше выздоровевших пациентов от Covid-19, чем за прошлый день

Уровень заболеваемости коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться. По данным на 18 августа в регионе подтверждено 74 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 75). Выписано за сутки в семь раз больше человек, чем было днем ранее.

На утро 18 августа в регионе подтверждены 13448 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом сейчас насчитывается 3355 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 210 человек. Вчера всего 32 южноуральца. Всего 9736 пациентов выздоровели за время пандемии на Южном Урале.

Все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях и изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний.