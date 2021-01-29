Южноуральцам рассказали, как работает вакцина от ковида и какой препарат лучше

В Челябинской области за сутки выявлен 281 случай ковида

За прошедшие сутки в Челябинской области подтвержден 281 новый случай ковида, что меньше аналогичного показателя предшествовавшего дня (днем ранее было выявлено 282 случая). С начала пандемии зарегистрировано 44 тысячи 661 случай коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, накануне выписано 454 пациента с ковидом (днем ранее выздоровели 423 человек). С начала пандемии справились с коронавирусной инфекцией 31 тысяча 550 южноуральцев.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 15 случаев смерти пациентов с (днем ранее - 16). Десять человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии и пять - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались одна тысяча 673 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, у 766 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 907 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

По состоянию на 29 января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение 11 тысяч 396 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было 11 тысяч 584).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.