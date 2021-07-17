В Челябинской области за сутки выявлен 291 случай ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 291 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, что на 1,4% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 287 случаев, прирост – 0,7%). С начала пандемии лабораторно подтверждено 70 тысяч 519 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 161 пациент, переболевший ковидом (днем ранее –145). С начала пандемии 63 тысячи 266 жителей, инфицированных коронавирусом, сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 11 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее умерло 10). Причина смерти пациентов - ковидная пневмония.

С начала пандемии скончались три тысячи 213 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 959 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 254 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому три тысячи 998 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 879 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.