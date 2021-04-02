В Челябинской области за сутки выявлено 128 новых инфицированных ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 128 новых инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (129). Всего за время пандемии зарегистрировано 56 тысяч 901 случай коронавирусной инфекции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне 223 человека выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 217). Всего с начала пандемии победили ковид 50 тысяч 928 жителей.

За сутки скончалось 10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Причиной смерти девяти человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего на Южном Урале за время пандемии ковид оборвал жизни двух тысяч 365 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из них одна тысяча 237 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 128 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение три тысячи 566 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 671).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.