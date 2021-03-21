В Челябинской области за время пандемии умерло две тысячи 250 пациентов с ковидом

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В Челябинской области за сутки выявлено 139 новых инфицированных ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 139 новых инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 141). Всего за период пандемии подтверждено 55 тысяч 299 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне 254 человека выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 241). Всего за время пандемии победили ковид 48 тысяч 541 житель.

За прошедшие сутки скончалось семь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Причиной смерти шести человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За время пандемии умерло две тысячи 257 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 154 человека - непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 103 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение четыре тысячи 459 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было четыре тысячи 581).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.