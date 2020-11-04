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В Челябинской области за сутки выявлено 175 пациентов с ковидом

Общество
Сегодня, 11:22
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 175 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 172). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро четвертого ноября подтверждено 20 тысяч 963 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписан 91 выздоровевший пациент с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справился с инфекцией 82 человека. За весь период пандемии ковид победили 15 тысяч 372 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 664 пациента с коронавирусной инфекцией, у 184 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 480 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение четыре тысячи 885 пациентов с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 4 тысячи 807). За сутки добавилось 78 пациентов. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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