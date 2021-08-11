В Челябинской области за сутки выявлено 368 новых заболевших ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 368 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,8% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 365 инфицированных, прирост – 0,6%). Сначала пандемии лабораторно подтверждено 78 тысяч 875 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 293 пациента, переболевших ковидом (днем ранее – 291). Всего 69 тысяч 22 южноуральца сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки скончалось 17 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 (днем ранее –25). С начала пандемии умерло три тысячи 608 жителей с коронавирусной инфекцией. Из них две тысячи 349 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому шесть тысяч 203 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – шесть тысяч 147 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.