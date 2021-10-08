В Челябинской области за сутки выявлено 400 заболевших ковидом

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.10.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области начали вакцинировать от коронавирусной инфекции COVID-19 иностранных гражда
Коронавирус
Коронавирус
08.10.2021

В Челябинской области начали вакцинировать от ковида иностранцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В горбольнице №2 Магнитогорска (Челябинская область) установлено уникальное лабораторное оборудов
08.10.2021

В ГБ №2 Магнитогорска теперь со «скоростью света» определяют бактерии, вызвавшие заболевание
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.10.2021

Челябинских бизнесвумен позвали на “В бизнес на шпильках”
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.10.2021

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08.10.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.10.2021

Жители Миасса смогут пройти диспансеризацию у областных врачей, не выезжая из города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.10.2021

В Челябинске собрались Необыкновенные люди со всей России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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08.10.2021 11:31

Антирекорд

В Челябинской области за сутки выявлено 400 заболевших ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 400 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,8% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 397, прирост 0,5%). Это очередной антирекорд по числу выявленных за сутки инфицированных ковидом.

За весь период пандемии лабораторно подтверждено 100 тысяч 679 случаев COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 285 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее 287). С начала пандемии 85 тысяч 138 жителей сумели победить коварную болезнь.

За минувшие сутки скончалось 26 жителей коронавируса. С начала пандемии ковид оборвал жизни четырех тысяч 870 жителей. Из них три тысячи 600 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Продолжают лечение на госпитальных базах и на дому 10 тысяч 629 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 10 тысяч 540 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области по итогам проверок Контрольно-счетной палаты региона за девять месяцев 2021
08.10.2021

В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территориях присутствия Русской медной компании (АО «РМК») дан старт четвёртому сезону социаль
08.10.2021

РМК ищет таланты среди юниор-команд КВН Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области начали вакцинировать от коронавирусной инфекции COVID-19 иностранных гражда
Коронавирус
Коронавирус
08.10.2021

В Челябинской области начали вакцинировать от ковида иностранцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В горбольнице №2 Магнитогорска (Челябинская область) установлено уникальное лабораторное оборудов
08.10.2021

В ГБ №2 Магнитогорска теперь со «скоростью света» определяют бактерии, вызвавшие заболевание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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  • 237-15-35
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05.10.2021 14:55

В Челябинской области в этом году бешенство стало причиной гибели тридцати кошек и собак

05.10.2021 14:25

Абсурд и не только! Рецензия на «Лысую певицу» в театре «Манекен»

05.10.2021 14:07

Всем миром: в Карталинском районе на месте сгоревшего леса посадили новые сосны

05.10.2021 14:04

Более 70 тысяч южноуральцев отмечают сегодня профессиональный праздник – День учителя

05.10.2021 14:04

Врач-инфекционист объяснил необходимость QR-кодов в городах России

05.10.2021 12:53

Чтобы людям было тепло: на двух улицах Челябинска снесут два десятка деревьев

05.10.2021 12:45

В центре Челябинска появилась новая территория отдыха

05.10.2021 12:15

Хирурги ЧОКБ первыми в УрФО провели стентирование разорвавшейся аневризмы аорты «закрытым» способом

05.10.2021 12:00

ГРЦ Макеева испытал технологии будущего ракетно-космической отрасли

05.10.2021 11:36

В Челябинской области за сутки подтверждено 394 новых случая ковида

05.10.2021 11:24

В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями

05.10.2021 11:05

Председатель Еткульского суда подстрелил на охоте председателя суда Еманжелинска

05.10.2021 10:56

В Челябинске открыли благотворительную столовую для малоимущих

05.10.2021 10:27

В Троицком районе Интерпол задержал разыскиваемого правоохранителями Чехии вымогателя

05.10.2021 10:18

Минприроды России назвало Челябинск и Магнитогорск лидерами по снижению выбросов