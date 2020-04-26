В Челябинской области за сутки выявлено 58 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 58 новых случаев коронавирусной инфекции, что на девять случаев меньше, чем сутки назад.

Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В списке новых подтвержденных случаев 37 человек из златоустовского очага – пациенты и сотрудник горбольницы, закрытой на карантин и-за вспышки коронавирусной инфекции.

Сегодня в городе работают специальные бригады, сформированные из врачей и фельдшеров из Челябинска, Миасса и Златоуста, для медицинского обследования всех граждан второго круга контактов на дому.

На утро 26 апреля в регионе подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19. Из них 47 выздоровели и выписаны из больниц. Житель Башкортостана переведён в больницу по месту прописки, в соседний регион.

За прошедшие сутки умер еще один человек. Пациент находился в терминальной стадии онкологического заболевания, сопутствующим стал COVID-19).

В больницах остаются 317 человек. Они находятся в изолированных боксах в инфекционных отделениях, получают все необходимое лечение.