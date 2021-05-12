В Челябинской области за сутки выявлено 96 новых случаев ковида

В Челябинской области прошедшие сутки выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (100 новых инфицированных). Всего в регионе было подтверждено 61 тысяча 324 случая ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровело и выписано из больницы 97 человек (днем ранее – 99). С начала пандемии 55 тысяч 736 заболевших ковидом жителей сумели справиться с болезнью.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть пяти человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее – девяти человек). Причиной смерти четырех человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 697 жителей. Из них одна тысяча 503 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 194 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 849 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 855 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.