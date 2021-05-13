В Челябинской области за сутки выявлено 97 новых случаев ковида

В Челябинской области прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (96 новых инфицированных). Всего в регионе было подтверждено 61 тысяча 421 случай ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровело и выписано из больницы 132 человека (днем ранее – 97). С начала пандемии 55 тысяч 868 заболевших ковидом жителей сумели справиться с болезнью.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть восьми человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее – девяти человек). Причиной смерти шести человек стала ковидная пневмония, двое - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 705 жителей. Из них одна тысяча 509 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 196 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 806 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 849 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.