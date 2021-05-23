В Челябинской области за сутки выздоровело 92 пациента с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки выздоровели и выписаны из больницы 92 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 94). С начала пандемии 56 тысяч 718 инфицированных сумели справиться с болезнью.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне лабораторно подтверждено 88 новых случаев ковила, что что меньше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее – 89). С начала пандемии зарегистрировано 62 тысячи 335 случаев коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть семи человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее умерло восемь человек). Причиной смерти шести человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 785 жителей. Из них одна тысяча 576 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 209 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 698 жителей с подтвержденной, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 709 пациента с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.