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В Челябинской области за сутки скончалось 14 пациентов с ковидом из восьми муниципалитетов

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В Челябинской области за сутки зарегистрировано 311 случаев коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 311 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше уровня предыдущего дня (накануне было 316). Число выздоровевших остается меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на 27 декабря в области всего зарегистрировано 34 тысячи 902 случая коронавируса.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 89 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 143). За весь период пандемии с ковидом справились 21 тысяча 446 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 14 случаев смерти пациентов с коронавирусом, из них девять человек умерли от ковидной пневмонии, шестеро - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 58 лет до 84 лет. Всего за время пандемии скончалась одна тысяча 242 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 507 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 735 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня продолжает лечение 12 тысяч 172 пациента с подтвержденным Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 11 тысяч 809). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.