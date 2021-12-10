10.12.2021
В Челябинской области за сутки зарегистрировано 623 заболевших ковидом, умерло 30
10.12.2021
Челябинский парк имени Гагарина сообщил об открытии катка
10.12.2021
«Метр квадратный» начинает работу на Южном Урале
10.12.2021
В Саткинском районе пассажиров рейсового автобуса перевозил пьяный водитель
10.12.2021
Приговор отчиму-педофилу: житель Чебаркуля осужден за сексуальное насилие в отношении десятилетней падчерицы
10.12.2021
Компания, захламившая берег Увильдов, оштрафована на триста тысяч рублей
В Челябинской области за сутки зарегистрировано 623 заболевших ковидом, умерло 30
09.12.2021
В Челябинской области сохраняется уровень суточной смертности от ковида
08.12.2021
Текслер: У нас нет запрета на проведение новогодних утренников и допуска на них родителей
08.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Ресторанам и кафе в Челябинской области разрешат работать в ночное время
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021