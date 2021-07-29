В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы

В Челябинской области в ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию 22 новых школы, до конца 2021 года - как минимум три школы.

Об этом рассказал министр образования и науки региона Александр Кузнецов на пресс-конференции в «Гранада Пресс».

Первого сентября планируется открытие школы в микрорайоне № 1 «Академ-Риверсайд» Северо-Западного планировочного района (Калининский район Челябинска). Проектная мощность - 1100 мест.

«Изначально планировалось сдать школу в 2022 году, но строители ускорились, - пояснил глава миноборнауки. - Начальный контингент школы уже сформирован. Не исключаю, что некоторые классы с педагогами перейдут из других школ в эту новостройку».

Также в течение последнего квартала 2021 года будут введены в эксплуатацию здания двух школ (на 500 мест каждая) в Верхнеуральском и Кунашакском районах.

Кроме того, поставлена задача до конца года достроить школу-детсад (на 250 школьников и 50 дошкольников) в деревне Сарафаново (Чебаркульский район). Учебное заведение планировалось возвести в 2020 году, потом сроки были перенесены на первое сентября 2021 года и теперь вновь сдвинуты на декабрь. Пока нет уверенности, что школу сдадут к концу текущего года.

В стадии строительства находится школа в Копейске.

«В течение предстоящего учебного года ожидаем пуск в эксплуатацию еще двух школ. Одна школа (на 1100 мест) - в поселке Западный (Сосновский район, рядом с поселком «Привилегия», недалеко от Челябинска), вторая с дошкольным структурным подразделением - в Миассе», - рассказал Александр Кузнецов. Оба учебных заведения планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2022 года.

Министр уточнил, в настоящий момент в поселке Западный строится две школы. Вторая, также рассчитанная на 1100 мест, будет сдана в 2023 году.

В минобрнауки напомнили, в 2021 году область одной из первых в стране стала пилотным регионом по привлечению средств в социальную сферу в рамках инфраструктурных облигаций. «Уже в 2021 году через них будет профинансирован старт строительства трех школ и трех детских садов в местах новой застройки в Сосновском районе. Еще четыре новых школы в Челябинске и две в Магнитогорске будут построены через новый инструмент – концессию в рамках федеральной программы госкорпорации «ВЭБ.РФ», - сообщили в ведомстве.

Срок рассмотрения заявок и конкурс в Минпросвещения РФ был передвинут до 25 августа (первоначально – до 15 июля). Область уже подготовила заявку на строительство школ по модели государственно-частного партнерства.

«После 25 августа будут понятны результаты, и мы приступим к составлению текстов концессионных соглашений и подписанию документов с партнерами. Подрядчики понятны, емкость школ понятна. Документы все проработаны», — пояснил министр.

В пресс-службе минобрнауки уточнили, в рамках государственно-частного партнерства в Челябинске будет построена новая школа в «Ньютоне» на 1520 мест, школы в микрорайонах №33 и №34, школа на улице Татищева (между «Метраном» и микрорайоном «Парковый-2»).

По данным СК «Легион», строительство школы в «Ньютоне» начнется в четвертом квартале 2021 года, с вводом в эксплуатацию в 2023 году. По школам в микрорайонах №33 и №34 уже разработана проектная документация. Срок ввода в эксплуатацию по всем четырем объектам - 2023-2024 годы.

«Кроме того, в конце текущего года будет объявлено о третьем этапе отбора для регионов со сроком сдачи объектов в 2024 году. Пакет документов для него уже формируется», — подчеркнул Александр Кузнецов. Акцент будет сделан на Челябинске и Магнитогорске. Планируется порядка пяти-шести объектов.

Таким образом, в 2021 году будут построены три школы. А в ближайшие три года - 22 новых школы. Вся документация по проектам уже готова.