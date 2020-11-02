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В Челябинской области за трое суток умерло 18 пациентов с ковидом

Общество
Сегодня, 16:01
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие трое суток зарегистрировано 18 случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Из них у девяти причиной смерти стала ковидная пневмония, у остальных - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались семеро женщин и 11 мужчин из Златоустовского, Миасского, Пластовского, Челябинского городских округов, а также Еманжелинского, Саткинского и Троицкого муниципальных районов. С начала пандемии умерло 653 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, ковидная пневмония стала причиной смерти четырех жителей Челябинска (50-летнего мужчины, 67-летней женщины, 80-летнего мужчины и 81-летнего мужчины), двух жителей Саткинского района (59-летнего мужчины и 68-летней женщины), двух жителей Миасского городского округа (72-летний мужчина и 82-летняя женщина) и 54-летнего мужчины из Пласта.

Кроме того, в Челябинске была зарегистрирован смерть еще четырех пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Скончались 71-летний мужчина (сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий), 71-летняя женщина (легочно-сердечная недостаточность) и два 86-летних мужчины. У одного причиной смерти стали сахарный диабет и гипертоническая болезнь, у другого - острый панкреатит и панкреонекроз, а ковид стал сопутствующим.

В Златоусте умерли 52-летний мужчина и 84-летняя женщина. Причиной смерти первого стали вич-инфекция и гипертоническая болезнь, второй - атеросклеротическая болезнь сердца и стенозирующий атеросклероз коронарных артерий.

В Троицком районе скончалась 61-летняя женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причина - сахарный диабет и гипертоническая болезнь.

В Миассе зарегистрирована смерть 62-летней женщины. Причина - сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий.

В Еманжелинске умер 68-летний мужчина с подтвержденным ковидом. Причина - хроническая обструктивная болезнь лёгких, шок.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 653 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 177 человек умерли от ковидной пневмонии, 476 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро второго ноября в России скончалось 28 тысяч 473 пациента с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 238 умерших). В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 997 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 521. В Челябинской области умер 653 жителя с коронавирусом (177 - от ковида, плюс один за сутки), в Свердловской области – 784, в Ханты-Мансийском автономном округе – 252, в Ямало-Ненецком автономном округе – 146, в Курганской – 87, в Тюменской области – 75.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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