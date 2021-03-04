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В Челябинской области за время пандемии умерло более двух тысяч пациентов с ковидом

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В Челябинской области за время пандемии умерло более двух тысяч пациентов с ковидом

В Челябинской области с начала пандемии зарегистрировано две тысячи 92 случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 27 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 65 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки умерло девять человек с подтвержденным коронавирусом. Из них причиной смерти семи человек стала ковидная пневмония, двух человек - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Накануне зарегистрировано 165 новых случаев коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня днем ранее – 171). Всего с начала пандемии подтверждено 52 тысячи 689 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

За прошедшие сутки выздоровели и выписаны из больниц 179 пациентов с ковидом (днем ранее – 182). Всего с ковидом справились 45 тысяч 435 южноуральцев.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение пять тысяч 285 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было пять тысяч 308).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.