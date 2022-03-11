В Челябинской области закрывают все ковидные амбулаторные центры

С понедельника, 14 марта, в Челябинской области прекращают работу амбулаторные ковидные центры, открытые дополнительно для приёма граждан с признаками коронавирусной инфекции.

Как пояснили в пресс-службе минздрава региона, такое решение связано со снижением уровня заболеваемости COVID-19 и сокращением числа обращений за медицинской помощью.

Медицинские учреждения области продолжат принимать пациентов в штатном режиме с учетом разделения потоков и соблюдением всех противоэпидемических мер.

За прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 1343 жителей области, что ниже аналогичного показателя предыдущего дня на 18,6% (накануне коронавирус подтвержден у 1648 человек). При этом выздоровело почти в три раза больше жителей – три тысячи 773 человека.

Всего с начала пандемии подтверждено 305 тысяч 649 случаев заболевания COVID-19, справились с инфекцией – 276 тысяч 214 человек.

Пока продолжают бороться с вирусом почти 21 тысяча южноуральцев. Остается высокой смертность от этого заболевания, накануне умерло 20 человек. Всего ковид оборвал жизни восьми тысяч 419 человек.