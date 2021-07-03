В челябинской школе почтили память погибших в Аргуне правоохранителей

В школе №110 Челябинска почтили память погибших в Аргуне сотрудников правоохранительных органов – милиционеров и прокурорских работников, чьи жизни второго июля 2000 года оборвал страшный взрыв.

Спустя ровно 21 год со дня трагедии в учебном заведении южноуральской столицы состоялась панихида по жертвам теракта, в числе которых оказался и молодой следователь прокуратуры Челябинска Николай Симанов. Ему было всего 24 года.

Николай – ученик 110-й школы, где в мае этого года в память о нем (по инициативе образовательного учреждения) была установлена мемориальная доска. Вчера, второго июля, ее освятили.

В панихиде по челябинцам, погибшим в Аргуне более двух десятилетий назад, приняли участие председатель Совета депутатов Советского района областного центра Сергей Найденов, председатель Совета ветеранов городского поселка Локомотивный Ольга Зайкова, родная тетя Николая Симанова Татьяна Иванова, участник боевых действий на Донбассе Филипп Венедиктов.

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Сергей Найденов вручил грамоты директору школы Владимиру Азанову и педагогам школы за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Многие выпускники 110-й школы Челябинска принимали участие в боевых действиях, два ее выпускника награждены орденами Мужества. В стенах учебного заведения работает объединение учащихся по историческому краеведению «Юные искатели», в рамках которого прошло немало встреч учеников с выдающимися выпускниками и их сослуживцами, участниками и ветеранами военных действий, сотрудниками прокуратуры, состоялись выездные встречи, экскурсии и многое другое.

Сергей Владимирович отметил, что воспитание героев начинается с бережного отношения к истории, знания подвигов земляков и уважения к их победам, а педагогический состав школы №110 воспитывает настоящих героев отечества.

«Низкий поклон и благодарность учителям школы!» - сказал Сергей Найденов.