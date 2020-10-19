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Лекарствами обеспечат всех

В Челябинскую область поступит большая партия антибиотиков для лечения ковида и пневмоний

Общество
Сегодня, 17:51
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинскую область поступит большая партия антибиотиков для лечения ковида и пневмоний, чтобы решить возникшую проблему с дефицитом ряда лекарств.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт подтвердила, что на сегодня в области отмечается некоторый дефицит лекарственных средств для лечения вирусных заболеваний, особенно антибиотиков и противовирусных препаратов.

Сегодня представители области вылетели в Москву. «Семь тысяч доз арбидола уже отгружено сегодня для Областного аптечного склада региона», - уточнила Ирина Гетх.

В ближайшее время на областной аптечный склад поступят порядка 24 тысяч упаковок антибиотиков, необходимых при лечении пневмонии. «Это азитромицин – 17 тысяч упаковок, и левофлоксацин – семь тысяч упаковок», - уточнила Ирина Альфредовна.

Возникновению перебоев с обеспечением лекарств не только в области, но и по всей стране способствовали и недавно введенная в стране система обязательной маркировки лекарств. Многие заводы сейчас находятся в режиме сертификации.

Вопросы с поставками решаются буквально в режиме реального времени.

«Завтра будем встречаться с коммерческими аптеками, будем решать вопрос по наличию необходимых лекарственных препаратов в сети», - отметила Ирина Гехт.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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