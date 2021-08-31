В ЧОДКБ скончалась 1,5-летняя девочка, переболевшая ковидом

В Челябинской детской областной клинической больнице скончалась полуторагодовалая девочка, переболевшая коронавирусной инфекцией COVID-19. Одной из причин смерти малышки стала тяжесть и последствия перенесенной инфекции.

Как сообщили агентству в пресс-службе минздрава области, 19 июля 2021 года девочка в тяжелом состоянии поступила из Троицка на госпитальную базу в городскую больницу №9 Челябинска. При госпитализации анализ на ковид показал положительный результат.

Малышке была назначена терапия назначена в соответствии с клиническими рекомендациями по лечению COVID-19.

«Областные врачи (пульмонолог, кардиолог, реаниматолог, инфекционист) и федеральные специалисты проводили многократные консилиумы, телемедицинские консультации», - рассказали в минздраве, но состояние девочки ухудшалось. Потребовалась операция -трахеостомия.

Для ее проведения девочка была переведена в детскую областную больницу (ЧОДКБ). В больнице тест на ковид показал уже отрицательный результат. Операция прошла успешно.

«На протяжении всего нахождения в медучреждении специалисты оставались на связи и встречались с родителями ребёнка, - отметили в министерстве. -Учитывая тяжесть перенесенной инфекции, несмотря на все усилия медиков, к сожалению, динамика пациентки была отрицательной». Малышку спасти не удалось.