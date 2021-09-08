В Чурилово почистили пруд рядом с новым сквером

В челябинском Чурилово почистили пруд рядом с новым сквером, который находится рядом с третьим зданием школы №116 (улица Конструктора Духова, 8).

Как отмечают в администрации Тракторозаводского района Челябинска, работы были проведены в соответствии с муниципальным контрактом по санитарной очистке водоема от бытового мусора и тины, чтобы улучшить экологическое состояние и эстетический вид пруда.

«В результате проведенных работ со дна и поверхности водоема был удален бытовой мусор, в том числе крупногабаритный, а также наплавные загрязнения с поверхности акватории водного объекта. Собранный мусор вывезен с берега и утилизирован», - сообщили в районной администрации.

Напомним, новый сквер в микрорайоне Чурилово на берегу пруда начали возводить в конце июня этого года. Чудесное преображение пустыря - с газоном и новыми растениями: 150-тью хвойными и лиственными деревьями и кустарником, который высадят на общей площади двести квадратных метров, - планируют закончить к концу сентября.

Приняв решение о создании здесь общественного пространства, власти приняли решение сохранить пруд и возвести по его периметру подпорную стену, как это было сделано с карьером в парке имени Гагарина.