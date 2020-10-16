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В детсаду Копейска детей перевели на сухпаёк из-за болезни поваров

Общество
Сегодня, 10:40
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Автор: 
Любовь Юрина

В одном из дошкольных учреждений Копейского городского округа (Челябинская область) вынуждены были перевести детей на сухой паек из-за болезни поваров.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Копейского городского округа, в детском саду №27 города все сотрудники пищеблока заболели ОРВИ. В связи с этим с 14 октября дошкольное учреждение было переведено в режим дежурных групп.

«Организация питания осуществляется в виде сухого пайка силами родителей (или законных представителей) воспитанников», - пояснили в мэрии.

В администрации заверяют, что в случае острой необходимости готовы устроить детей в близлежащие детские сады.

Дошкольное учреждение вернется к нормальному режиму работы сразу после выхода сотрудников пищеблока с больничного.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
ОРВИ
Копейск
детские сады
коронавирус
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