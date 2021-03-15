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В Еманжелинске низким напором воды в квартирах заинтересовалась прокуратура

В Еманжелинске (Челябинская область) прокуратура внесла представление новому главе города и директору муниципального предприятия «УК ЖКХ». Причиной стал низкий напор холодной воды на верхних этажах многоквартирных домов.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в прокуратуру Еманжелинска пожаловались местные жители.

«Установлено, что в течение января – февраля 2021 года ненадлежащим образом осуществлялось холодное водоснабжение потребителей вследствие несоблюдения поставщиком коммунальных услуг предусмотренного нормативами давления воды в водопроводе, что препятствовало нормальному водоснабжению жителей верхних этажей многоквартирных домов», - рассказала Мамаева.

Прокурор внес главе Еманжелинска Дмитрию Гатову и директору МП «УК ЖКХ» Андрею Энтину представления об устранении нарушений закона. Он также поставил вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.