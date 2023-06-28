28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
В Челябинской области будут судить обвиняемых в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки в 1992 году
27.06.2023
В Магнитогорске депутаты передали муниципальное помещение в добрые руки
27.06.2023
Бюджет Челябинска получил 733,2 миллиона рублей
27.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 июня (18+)
27.06.2023
В Челябинске частично ограничат движение по улице Дегтярева
В этом году ЮУрГУ предоставляет абитуриентам более трех тысяч бюджетных мест
20.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Старт дан! ЮУрГУ встречает первых абитуриентов
06.06.2023
Сегодня студент – завтра лидер: будущее вместе с ЮУрГУ
24.05.2023
В ЮУрГУ подвели итоги многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» за 2023 год
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023