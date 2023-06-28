В этом году ЮУрГУ предоставляет абитуриентам более трех тысяч бюджетных мест

На предстоящий учебный год ЮУрГУ предоставляет наибольшее количество бюджетных мест - более трех тысяч - среди вузов Челябинской области, по всем направлениям обучения: бакалавриату, специалитету, магистратуре.

Поступление в Южно-Уральский государственный университет – это первая ступень будущей успешной карьеры. Вуз выстроил партнерские отношения с почти 600 работодателями со всей России (по данным портала «Факультетус») - благодаря карьерным мероприятиям, например, «Ассамблее работодателей России», которая проводится в ЮУрГУ на протяжении семи лет. Ежегодно в «Ассамблее» принимают участие около 90 предприятий от Калининграда до Владивостока.

Согласно федеральным правилам приема в высшие учебные заведения российские граждане, окончившие школу, могут поступить в ЮУрГУ только по результатам ЕГЭ. Россияне с ограниченными возможностями здоровья, а также граждане стран, с которыми заключено межправительственное соглашение, имеют возможность сдать внутренние предметные испытания вуза.

ЮУрГУ – один из немногих вузов России, где такие испытания проводятся не онлайн, а в специально оборудованной аудитории с идентификацией личности и видеофиксацией экзамена.

Как отмечают в пресс-службе вуза, в этом году более двух тысяч бюджетных мест предусмотрено на IT- и инженерно-научных направлениях обучения.

Подать документы на участие в конкурсном отборе можно в следующих форматах: лично в приемную комиссию, онлайн - через сервис на сайте университета или портал «Госуслуги».

Ежедневно работает приемная комиссия:

будни - с 9:00 до 17:00;

выходные - с 9:00 до 14:00.

Адрес: проспект Ленина, 76, главный учебный корпус.

Телефон комиссии: 8 (800) 300-00-55.