В храме Челябинска работает детская студия мультипликации

При храме великомученика и Целителя Пантелеимона в Челябинске (на улице Российской) открылась студия мультипликации «Добрые истории», где детей учат основам анимации.

На средства президентского гранта был приобретен специальный стеклянный стол с подсветкой. Занятия для детей 7-14 лет проходят по воскресеньям. Уроки ведет Наталья Перепелко - педагог с многолетним стажем в области обучения детей мультипликации, рассказали в храме.

На занятиях ребята усваивают правила съёмки и монтажа, овладевают различными техниками анимации, правилами съемки и монтажа, учатся звуковому оформлению мультфильма.

«Работа над анимационными фильмами очень полезна, - считает Наталья Перепелко. - Дети и подростки развивают мышление, раскрывают свой творческий потенциал, учатся оригинально изображать окружающий мир».

Ребята мечтают создать такую работу, которую будет не стыдно послать на конкурс детской мультипликации. Один православный мультфильм, который учат светлому, доброму и вечному, ребята уже создали.

Всего будет проведено два курса обучения. Первый завершится вместе с учебным годом. Потом будут летние каникулы и в сентябре будет новый набор детей.