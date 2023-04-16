В кафедральном соборе Челябинска состоялось Пасхальное Богослужение

В ночь на 16 апреля 2023 года, в Светлое Христово Воскресение, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил Божественную Литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. В эту исполненную Пасхальной радости весеннюю ночь владыке сослужило духовенство собора во главе с ключарем протоиереем Владимиром Маничевым.

Как сообщает пресс-служба Свято-Симеоновского кафедрального собора, Святая Пасха – главный христианский праздник. По слову Иоанна Златоуста, это праздников праздник и торжество торжеств. Он не входит в число двунадесятых праздников, потому что неизмеримо выше их всех. Земная и Небесная Церковь вместе празднуют и торжествуют Воскресение Христово. Сын Человеческий, истинный Бог и истинный Человек, восстал из мертвых, разрушил врата ада, победил смерть и открыл человечеству путь в Царство Небесное.

Пасхальное богослужение в соборе началось с Полунощницы (в 23 часа 30 минут), с пением канона Великой Субботы. Святая Плащаница была с середины храма Царскими вратами внесена в алтарь и положена на Престоле. Это знаменует, что Спасителю - пострадавшему, умершему и Воскресшему - дана всякая власть на небе и на земле. В воспоминание сорокадневного пребывания Господа на земле по Воскресении Святая Плащаница до отдания праздника Пасхи будет находиться в алтаре на Престоле.

После этого торжественным Пасхальным крестным ходом митрополит Алексий, с духовенством и прихожанами, с пением стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити», обошли Свято-Симеоновский кафедральный собор и вошли в храм.

Обхождение храма знаменует уподобление женам-мироносицам, которые, согласно Евангелию, встретили Воскресшего Господа вне Иерусалима.

Началась Пасхальная утреня. Священники и диаконы многократно возглашают: «Христос Воскресе!», на что молящиеся в храме отвечают: «Воистину Воскресе!». Богослужение проходит торжественно и радостно. В середине службы белые одежды клира меняются на красные - Пасхальные.

На Пасху совершается Литургия святителя Иоанна Златоустого, за ним - начало Евангелия от Иоанна (Ин.1:1-17).

Митрополит Алексий зачитал Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. А перед причащением верующих клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора иерей Андрей Григорьев зачитал верующим Пасхальное послание митрополита Челябинского и Миасского Алексия.

В конце Литургии после заамвонной молитвы митрополит Алексий и духовенство совершили освящение артоса по особому чину (артос по-гречески «хлеб», это большая просфора с изображенным на ней Крестом). Всю Светлую седмицу артос будет находиться в храме и во время крестных ходов обноситься вокруг храма. В Светлую субботу артос раздробляется и раздается верующим. Его обычно вкушают натощак для укрепления духовных и телесных сил.

К концу богослужения в Свято-Симеоновский кафедральный собор был доставлен сошедший в Великую Субботу в Иерусалимском храме Гроба Господня Благодатный огонь, символ воскресшего Иисуса Христа.

В проповеди по окончании богослужения Митрополит Алексий поздравил всех с праздником Светлого Христова Воскресения, начав с Пасхального приветствия «Христос Воскресе!».

Прихожане Свято-Симеоновского кафедрального собора зажгли свечи от привезенного Благодатного огня и унесли их с собой как великую святыню.