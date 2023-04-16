Благодатный огонь доставлен в Челябинскую область.

Накануне Пасхи, 15 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло событие, которого миллионы верующих всего мира ждали весь год – схождение Благодатного огня. Частица Святыни доставлена в Челябинскую область на Пасхальное Богослужение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска. Оттуда святое пламя разошлось по церквям региона.

Благодатный огонь сходит в Кувуклии - это часовня в центре храма Воскресения Христова, скрывающая пещеру Гроба Господня. Там находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

«В этом году Господь вновь явил Свою милость, когда в городе Иерусалиме на Святой Земле на Гробе Господнем вновь по молитвам верующих произошло чудо схождения Благодатного огня, который свидетельствует, что Господь еще дает всем нам время на покаяние, - сказал митрополит Челябинский и Миасский Алексий. – Время для того, чтобы мы исправилась, чтобы мы стали работать для своего спасения».

В момент схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме находились паломники из Челябинской области во главе с секретарем Челябинской епархии протоиереем Игорем Шестаковым.

Они доставили символ воскресшего Иисуса Христа в Челябинск специальным бортом. Частичка Благодатного огня доставлена в трех светильниках.

Благодатный огонь успел прибыть к главному пасхальному богослужению в Свято-Симеоновский собор. Святыню передали митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию.

Как сообщает Челябинская епархия, Благодатный огонь уже не первый год доставляют в Челябинскую область. В прошлом году Святыня прибыла из Иерусалима, но с остановкой в Москве. В этом же году по благословлению митрополита Челябинского и Миасского Алексия и благодаря усилиям губернатора Алексея Текслера Благодатный огонь доставили в столицу Южного Урала напрямую. Организатором поездки южноуральцев на Святую Землю стал Фонд Андрея Первозванного, а группа компаний «Ариант» помогла организовать перелет.

«По милости Божией, частица этой благодати впервые привезена в Челябинск прямо из Иерусалима, а не из Москвы или Екатеринбурга, как было раньше. Это стало возможно благодаря заботе нашего губернатора Алексея Леонидовича Текслера, нашим паломникам, организаторам доставки Благодатного огня, мы имеем великую радость соприкоснуться с Благодатным огнем и можем унести домой частицу этой святыни», - отметил владыка Алексий. - Это благословение, пришедшее от Гроба Господня. Пусть это свидетельство любви Божией горит в эти дни в наших храмах и домах. А главное – чтобы этот Благодатный огонь зажегся в наших сердцах. Чтобы он попалил всю злобу и ненависть, чтобы этот огонь размягчил наше сердце, переплавил его для творения добрых дел. В этом мы очень нуждаемся. Множество людей вокруг нас ждут нашей помощи. И когда эту помощь им мы оказываем, мы в первую очередь помогаем себе. Потому что таким образом мы исполняем заповедь Божию о любви к ближним. И только через эту любовь к ближним мы можем явить свою любовь к Богу».

Верующие смогли получить частицу благодатного огня в кафедральном соборе во время ночного пасхального богослужения. Лампада будет храниться в алтаре собора и люди будут иметь возможность в течение всего Светлого Христова Воскресения прийти и взять Благодатный огонь.