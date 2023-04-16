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15.04.2023

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Челябинская епархия
Благодатный огонь
Игорь Шестаков
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий
Общество
16.04.2023 05:23
Фото: Челябинская епархия и Игорь Шестаков

Благодатный огонь доставлен в Челябинскую область.

Накануне Пасхи, 15 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло событие, которого миллионы верующих всего мира ждали весь год – схождение Благодатного огня. Частица Святыни доставлена в Челябинскую область на Пасхальное Богослужение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска. Оттуда святое пламя разошлось по церквям региона.

Благодатный огонь сходит в Кувуклии - это часовня в центре храма Воскресения Христова, скрывающая пещеру Гроба Господня. Там находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

«В этом году Господь вновь явил Свою милость, когда в городе Иерусалиме на Святой Земле на Гробе Господнем вновь по молитвам верующих произошло чудо схождения Благодатного огня, который свидетельствует, что Господь еще дает всем нам время на покаяние, - сказал митрополит Челябинский и Миасский Алексий. – Время для того, чтобы мы исправилась, чтобы мы стали работать для своего спасения».

В момент схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме находились паломники из Челябинской области во главе с секретарем Челябинской епархии протоиереем Игорем Шестаковым.

Они доставили символ воскресшего Иисуса Христа в Челябинск специальным бортом. Частичка Благодатного огня доставлена в трех светильниках.

Благодатный огонь успел прибыть к главному пасхальному богослужению в Свято-Симеоновский собор. Святыню передали митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию.

Как сообщает Челябинская епархия, Благодатный огонь уже не первый год доставляют в Челябинскую область. В прошлом году Святыня прибыла из Иерусалима, но с остановкой в Москве. В этом же году по благословлению митрополита Челябинского и Миасского Алексия и благодаря усилиям губернатора Алексея Текслера Благодатный огонь доставили в столицу Южного Урала напрямую. Организатором поездки южноуральцев на Святую Землю стал Фонд Андрея Первозванного, а группа компаний «Ариант» помогла организовать перелет.

«По милости Божией, частица этой благодати впервые привезена в Челябинск прямо из Иерусалима, а не из Москвы или Екатеринбурга, как было раньше. Это стало возможно благодаря заботе нашего губернатора Алексея Леонидовича Текслера, нашим паломникам, организаторам доставки Благодатного огня, мы имеем великую радость соприкоснуться с Благодатным огнем и можем унести домой частицу этой святыни», - отметил владыка Алексий. - Это благословение, пришедшее от Гроба Господня. Пусть это свидетельство любви Божией горит в эти дни в наших храмах и домах. А главное – чтобы этот Благодатный огонь зажегся в наших сердцах. Чтобы он попалил всю злобу и ненависть, чтобы этот огонь размягчил наше сердце, переплавил его для творения добрых дел. В этом мы очень нуждаемся. Множество людей вокруг нас ждут нашей помощи. И когда эту помощь им мы оказываем, мы в первую очередь помогаем себе. Потому что таким образом мы исполняем заповедь Божию о любви к ближним. И только через эту любовь к ближним мы можем явить свою любовь к Богу».

Верующие смогли получить частицу благодатного огня в кафедральном соборе во время ночного пасхального богослужения. Лампада будет храниться в алтаре собора и люди будут иметь возможность в течение всего Светлого Христова Воскресения прийти и взять Благодатный огонь.

Челябинская епархия
Благодатный огонь
Игорь Шестаков
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий
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13.04.2023 13:16

Смартфон. Инструкция по применению

13.04.2023 13:09

В Миассе чествовали победителей чемпионата «Профессионалы ГРЦ»

13.04.2023 13:03

Арестован челябинец, обвиняемый в убийстве подростка

13.04.2023 12:58

«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов

13.04.2023 12:55

Лишился почти полмиллиона рублей: челябинца избили на свидании с девушкой

13.04.2023 11:55

Задержаны еще два человека по делу об убийстве подростка

13.04.2023 11:51

Волейбольный клуб «Динамо-Метар» вошел в четверку лучших команд российской Суперлиги

13.04.2023 11:05

Южноуральцев предупреждают о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске

13.04.2023 10:56

Исторический музей приглашает в Дом Покровского на пасхальный мастер-класс и праздничное чаепитие

13.04.2023 10:18

В Центральном районе Челябинска испытывают теплоносители – горячая вода может временно исчезнуть

13.04.2023 10:05

Пашня в Троицком районе пострадала из-за пожара на участке для выпаса скота

13.04.2023 09:51

В Челябинске орден Победы будет гореть круглый год

13.04.2023 09:43

В Челябинской области укрепляют традиции меценатства

13.04.2023 09:42

Высокогорная тундра Таганая может полностью исчезнуть уже через несколько десятилетий

13.04.2023 09:32

В Златоусте большегруз въехал в жилой дом и загорелся, водитель погиб

13.04.2023 09:26

В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон

13.04.2023 03:16

У православных 13 апреля - Чистый Четверг

13.04.2023 00:44

Губернатор послал сигнал главам в связи с аварией в Сосновском районе

12.04.2023 21:17

Александр Лазарев провел парламентский урок для школьников поселка Спасский

12.04.2023 20:06

В четверг в Челябинской области сохранится теплая погода

12.04.2023 19:29

В День космонавтики ветераны ФСБ посетили детей-сирот Есаульской школы-интерната

12.04.2023 17:38

В Троицком районе рыбаки не смогли самостоятельно вернуться на берег

12.04.2023 17:35

Анонсы событий и мероприятий на 13 апреля (18+)

12.04.2023 17:27

У юных южноуральцев вымогали деньги, угрожая обнародовать их интимные фото