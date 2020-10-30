В Катав-Ивановске планировали приблизить к жилым дома кладбище, не имеющее санитарно-защитной зоны

Планируемое расширение кладбища «Запрудовское» в городе Катав-Ивановск Челябинской области, в непосредственной близости от жилых домов, признано незаконным. Территория захоронений даже не имеет санитарно-защитной зоны.

Тревогу по поводу планируемого увеличения территории захоронений забила организация «Гражданский патруль», в середине сентября рассказав южноуральским СМИ о начале подозрительной реконструкции кладбища.

«Судя по новому ограждению, захоронения планируют проводить на месте действующих природных родников, над жилыми домами. От новой изгороди до ближайшего домовладения - менее 50 метров», - сообщили тогда общественники.

Активисты «Гражданского патруля» выразили опасения по поводу того, что ситуация (если продукты разложения вдруг попадут в водозабор) может обернуться экологической катастрофой и эпидемией (как раз таки потому, что территория кладбища имеет уклон в сторону Катав-Ивановска и действующих родников).

«Здесь под ногами везде жимлется вода, текут родники, у людей огороды, до ближайших домовладений подать рукой, весной добавится талая вода, которая тоже будет течь к нам в дома», - пожаловался тогда общественникам местный житель Александр Елисеев.

Прокуратура Катав-Ивановска отреагировала на сигнал представителей «Гражданского патруля». В надзорном ведомстве сообщили, что муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту ограждения был заключен между управлением городской инженерной инфраструктуры администрации города и ООО «Надежда». Подписание контракта состоялось 13-го июля текущего года. На производство земляных работ на территории кладбища «Запрудовское» по улице Подгорной был выдан ордер.

Прокуратура Катав-Ивановска совместно с региональным управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии провела обмер территории Запрудовского кладбища, расположенного совсем рядом с жилыми домами на улице Лесной.

В ходе проверки было установлено, что «в нарушение действующего законодательства земельный участок, на котором расположено кладбище, не определен на местности, территория захоронения неизвестна».

При том, что кладбище действующее и его территория расширяется, проект устройства «Запрудовского» не разрабатывался, санитарно-защитная зона не планировалась, она попросту отсутствует – никто ее не устанавливал и не обустраивал.

«Межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка, используемого для размещения кладбища, проведены не были», - констатировали в прокуратуре Катав-Ивановска.

Проведя проверку и выявив ряд нарушений, надзорное ведомство направило представление в адрес городских властей.