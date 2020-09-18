Жители Катав-Ивановска боятся опасных последствий расширения границ кладбища

Прокуратура и Роспотребнадзор Челябинской области начали проверку в городе Катав-Ивановске, где, по заявлению местных жителей, началась реконструкция городского кладбища, что может оказаться опасным для окружающей среды и людей.

«Судя по новому ограждению, захоронения планируют проводить на месте действующих природных родников, над жилыми домами. От новой изгороди до ближайшего домовладения - менее 50 метров», - сообщила руководитель катав-ивановского отделения общественной организации «Гражданский патруль» Екатерина Сабирова.

По требованию правозащитников, законность расширение границ кладбища, возможное влияние этого обстоятельства на экологическую и эпидемиологическую обстановку в городе проверят надзорные ведомства.

В «Гражданском патруле» отмечают, что новая территория кладбища имеет уклон в сторону Катав-Ивановска и действующие родники. По мнению общественников, ситуация может угрожать экологической катастрофой и эпидемией.

«Здесь под ногами везде жимлется вода, текут родники, у людей огороды, до ближайших домовладений подать рукой, весной добавится талая вода, которая тоже будет течь к нам в дома», - рассказал местный житель Александр Елисеев.

Горожане боятся, что продукты разложения смогут попасть в водозабор и грозить эпидемией.