В Копейске один класс изолирован после контакта с больным COVID-19

В Челябинской области за прошедшие сутки учащихся одного класса изолировали как контактных с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 и еще шесть классов закрыли на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
«Один класс школы № 44 имени С. Ф. Бароненко города Копейска находится на изоляции как контактный с больным COVID-19», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области.
Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшие сутки не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, накануне был подтвержден один случай ковида у учащегося школы, за всю предыдущую неделю и за все новогодние каникулы – по семь случаев.
Кроме того, за прошедшие сутки шесть классов отправили на карантин по ОРВИ. По состоянию на 20 января на карантине находятся девять классов из семи школ области. Всего в образовательных учреждениях региона сформировано почти 20 тысяч классов.
Продолжается рост числа педагогов школ, которые находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+. На сегодня в области 859 педагогов школ области находятся на больничном, за сутки добавилось 51 заболевший, было 808 учителей). Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.
Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как неблагополучная, но не эпидемическая. Отмечался рост заболевших ОРВИ среди трудоспособного населения.