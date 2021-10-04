В Коркино открывают базу для лечения пациентов с ковидом на 150 мест

В Челябинской области открывают еще одну госпитальную базу для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

«С пятого октября в городской больнице №1 города Коркино откроется госпитальная база на 150 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На данный момент госпитальная базе оснащается всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и медицинскими препаратами. Квалифицированный персонал полностью готов к приему и оказанию помощи пациентам с ковидом.

На сегодня в регионе развернуто восемь тысяч 165 коек, в том числе дополнительные койки. При этом свободный коечный фонд составляет лишь около 2%.

Большинство госпитальных баз развернуто в крупных муниципалитетах.

В Челябинске пациентов с коронавирусной инфекцией принимают областной инфекционный центр «Малая Сосновка», несколько корпусов ГКБ №1, ГКБ №5, корпус инфекции и роддом ГКБ №8, ГКБ №9, ГКБ №11, областная больница №3, вторая областная больница, областной клинический противотуберкулезный диспансер.

В Магнитогорске задействованы пять лечебных учреждений - горбольница №1 им. Г.И. Дробышева, ГКБ №2, ГКБ №3, Центр охраны материнства и детства, первый роддом.

В Миассе под ковид отданы три городские больницы - Г№1, ГКБ №2 и ГКБ №3. В Златоусте развернуто одно отделение (30 коек), чтобы не возить пациентов в другие города.

Жителей с ковидом лечат в инфекционных отделениях в больницах Аши, Верхнеуральска, Еткуля, Карталов, Копейска, Кыштыма, Сатки, Троицка, Южноуральска.

По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, в области развернуто также 500 коек для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией (туда переводят после лечения на одной из ковидных баз).

«При необходимости коечной фонд на госпитальных базах может быть развёрнут дополнительно», - сообщают в министерстве здравоохранения региона.

По состоянию на четвертое октября продолжают лечение на госпитальных базах и на дому 10 тысяч 287 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Число регистрируемых в сутки новых заболевших растет. На сегодня за день подтверждено 392 случая.